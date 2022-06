VIDEO | OFFERTA A SORPRESA PER DANIELE DE ROSSI! (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Cagliari, al termine dell’ultima giornata di campionato, non è riuscito a vincere sul campo del Venezia ed è retrocesso clamorosamente in Serie B. La compagine isolana, dunque, si sta attrezzando ad affrontare il prossimo torneo cadetto cominciando dal nuovo tecnico.La dirigenza rossoblù sta valutando diversi profili per il ruolo di allenatore: negli scorsi giorni si è parlato di Aurelio Andreazzoli, in uscita dall’Empoli dopo la salvezza ottenuta quest’anno, e Filippo Inzaghi, che ha già vinto il campionato di B con il Benevento. Nelle ultime ore, il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha svelato un terzo nome candidato alla guida tecnica del Cagliari, ovvero DANIELE De Rossi. Per l’ex calciatore della Roma e della Nazionale italiana, vincitore di una Coppa del Mondo nel 2006, si tratta di un’eventuale prima esperienza in panchina. De Rossi ha conseguito da poco ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Cagliari, al termine dell’ultima giornata di campionato, non è riuscito a vincere sul campo del Venezia ed è retrocesso clamorosamente in Serie B. La compagine isolana, dunque, si sta attrezzando ad affrontare il prossimo torneo cadetto cominciando dal nuovo tecnico.La dirigenza rossoblù sta valutando diversi profili per il ruolo di allenatore: negli scorsi giorni si è parlato di Aurelio Andreazzoli, in uscita dall’Empoli dopo la salvezza ottenuta quest’anno, e Filippo Inzaghi, che ha già vinto il campionato di B con il Benevento. Nelle ultime ore, il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha svelato un terzo nome candidato alla guida tecnica del Cagliari, ovveroDe Rossi. Per l’ex calciatore della Roma e della Nazionale italiana, vincitore di una Coppa del Mondo nel 2006, si tratta di un’eventuale prima esperienza in panchina. De Rossi ha conseguito da poco ...

