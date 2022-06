VIDEO / Italbasket, Pozzecco scherza: “Non mi sopporto da solo…” (Di venerdì 3 giugno 2022) Gianmarco Pozzecco è stato presentato come nuovo ct della Nazionale italiana di basket. L'intervista della Gazzetta dello Sport Leggi su golssip (Di venerdì 3 giugno 2022) Gianmarcoè stato presentato come nuovo ct della Nazionale italiana di basket. L'intervista della Gazzetta dello Sport

Advertising

ItaliaTeam_it : Scherma, pattinaggio di figura, sci alpino e basket 3x3. ?? Tanti auguri a: ?? Andrea Santarelli ?? Nicole Della Mon… - YourPotential4 : RT @Italbasket: “Lottare su ogni pallone” In scena: le Azzurre ?? #Italbasket - karda70 : RT @Italbasket: “Lottare su ogni pallone” In scena: le Azzurre ?? #Italbasket - Italbasket : “Lottare su ogni pallone” In scena: le Azzurre ?? #Italbasket - paoloangeloRF : Pozzecco in lacrime alla presentazione da ct. VIDEO -