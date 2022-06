VIDEO Donna incatenata al Roland Garros: Ruud e Cilic increduli, partita sospesa e poi ripresa (Di venerdì 3 giugno 2022) L’incredibile al Roland Garros: una Donna che si incatena alla rete per protesta. Non è un atto di fantasia, ma quanto capitato nel corso del terzo set della seconda semifinale tra il norvegese Casper Ruud e il croato Marin Cilic, ormai entrata nella sera parigina. Non è la prima volta che si vede una scena simile, del resto s’era già assistito, e sempre a Parigi, ad altri episodi di genere simile (leggere alla voce Jimmy Jump, che “saltò”, come usava definire l’attività, durante la finale del 2009 tra Roger Federer e Robin Soderling). Follia al Roland Garros: una Donna si incatena alla rete durante la semifinale Ruud-Cilic! Cosa è successo a Parigi In quest’occasione la motivazione è legata ai temi del cambiamento ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) L’incredibile al: unache si incatena alla rete per protesta. Non è un atto di fantasia, ma quanto capitato nel corso del terzo set della seconda semifinale tra il norvegese Caspere il croato Marin, ormai entrata nella sera parigina. Non è la prima volta che si vede una scena simile, del resto s’era già assistito, e sempre a Parigi, ad altri episodi di genere simile (leggere alla voce Jimmy Jump, che “saltò”, come usava definire l’attività, durante la finale del 2009 tra Roger Federer e Robin Soderling). Follia al: unasi incatena alla rete durante la semifinale! Cosa è successo a Parigi In quest’occasione la motivazione è legata ai temi del cambiamento ...

