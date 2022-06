VIDEO Alexander Zverev si infortuna contro Nadal: urla strazianti, portato via con la sedia a rotelle al Roland Garros (Di venerdì 3 giugno 2022) Alexander Zverev si è dovuto ritirare nel bel mezzo della semifinale del Roland Garros. Il tedesco stava disputando una partita mostruosa contro Rafael Nadal e stava tenendo brillantemente testa al fuoriclasse spagnolo. Il punteggio era di 7-6(8), 5-6 e 40-30 in favore dell’iberico, quando il teutonico è caduto malamente nel tentativo di recuperare un lungolinea dell’avversario. La caviglia destra si è girata bruscamente, Alexander Zverev si è procurato quantomeno una distorsione e ha lanciato urla di dolore, lasciando pensare a un infortunio ancora più grave. Il numero 3 al mondo ha abbandonato il campo su una sedia a rotelle. Dopo alcuni minuti è tornato in campo con le stampelle, ma giusto per ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022)si è dovuto ritirare nel bel mezzo della semifinale del. Il tedesco stava disputando una partita mostruosaRafaele stava tenendo brillantemente testa al fuoriclasse spagnolo. Il punteggio era di 7-6(8), 5-6 e 40-30 in favore dell’iberico, quando il teutonico è caduto malamente nel tentativo di recuperare un lungolinea dell’avversario. La caviglia destra si è girata bruscamente,si è procurato quantomeno una distorsione e ha lanciatodi dolore, lasciando pensare a un infortunio ancora più grave. Il numero 3 al mondo ha abbandonato il campo su una. Dopo alcuni minuti è tornato in campo con le stampelle, ma giusto per ...

Advertising

QdSit : #Zverev Il video del tremendo infortunio al tedesco nel corso della semifinale del #RolandGarros contro #Nadal… - QdSit : E’ stata sospesa la semifinale del Roland Garros tra Nadal e Zverev. Il tennista tedesco, sul 6-6nel secondo set è… - CenforInt : Con la Public Library Video Online Premium, banca dati di Alexander Street (gruppo ProQuest), avrai a disposizione… - Alexander_mufc : RT @ManUnitedZone_: Facundo Pellistri’s assist to Edinson Cavani against Mexico ?????? - DeadOnApollo : RT @OvertakeCentral: Overtake #30: Simon Pagenaud on Alexander Rossi (2019 Indy 500) -