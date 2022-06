Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2022 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 giugno 2022)DEL 3 GIUGNOORE 18.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULLA PONTINA PER UN INCENDIO DIVAMPATO SULLA SPARTITRAFFICO SI E’ RESA NECESSARIA LA RIDUZIONE DELLE CARREGGIATE NELLE DUE DIREZIONI CODE DA CASTEL DI DECIMA A VIA DIAMARE, IN DIREIZONE LATINA E VERSOCODE DA VIA VACCARECCA A VIA DIAMARE RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE COIDE SU VIA DI CASTELNO ALL’ALTEZZA DI VIA DI PRATICA CODE A TRATTI SU VIA DI PRATICA A PARTIRE DA VIA ARNO NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA, IN ESTERNA ALTRI RALLENTAMENTI INTERESSANO LE VIE CASSIA E AURELIA RISPETTIVAMENTE TRA OLGIATA E RACCORDO ...