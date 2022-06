Velletri | uomo chiede indietro Rolex da 50mila euro sequestrato nel 2015 Il tribunale | “Ci dispiace | ma non lo ritroviamo più”

(Di venerdì 3 giugno 2022) “Nonpiù l’orologio che le è stato”. È la risposta che l’Ufficio corpi di reato deldiha dato al proprietario di undel valore di. Avrebbe dovuto riprenderlo dopo un’odissea durata 7 anni. Nelera stato accusato di averlo rubato: un’imputazione da cui è stato prosciolto. Successivamente è stato processato per “possesso di oggetti di sospetta provenienza”, eppure anche in questo caso è arrivata un’altra assoluzione. Dopo il secondo e ultimo verdetto, l’era certo di tornare in possesso dell’orologio, ma si è dovuto ricredere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Ci scusi ma non troviamo più il suo Rolex", in tribunale perdono un orologio sequestrato dal valore di 50mila euro Storia surreale, quella accaduta a un giovane uomo della provincia di Roma. Accusato del furto di un preziosissimo Rolex, glielo sequestrano. Viene assolto dall'accusa, ma al momento della restituzion ...L'ufficio corpi di reato di Velletri ha comunicato a un uomo, a cui era stato sequestrato ingiustamente l'orologio, che è introvabile.