Valencia, tifosi contro Gattuso: il tecnico calabrese accusato di omofobia. Spopola l'hashtag #nogattuso (Di venerdì 3 giugno 2022) Ancor prima di iniziare l'avventura di Gennaro Gattuso si tinge di giallo. contro l'allenatore calabrese è partita una vera e propria rivolta mediatica sui social, tant'è che sta Spopolando...

