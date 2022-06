Valencia su Romagnoli, la Lazio deve rilanciare (Di venerdì 3 giugno 2022) Arriva l'ufficialità del rinnovo di Sarri con tanto di beneaugurante like sui social di Sergej Milinkovic Savic ma si complica l'affare Romagnoli. Ieri il comunicato del club: «Sarri ha rinnovato prolungando la scadenza dell'accordo fino al 2025».Tutto ok, nessuna clausola, si va avanti insieme. Il tecnico spera con il centrale milanista al centro della difesa, trattativa difficile che si arricchisce di nuovi capitoli ogni giorno.. Il capitano del Milan ha un altro corteggiatore eccellente che rischia di rovinare il piano di Lotito. Gennaro Gattuso, appena siglato l'accordo col Valencia, lo ha chiesto per rilanciare il suo nuovo club reduce da un modesto nono posto in Liga. L'offertà è di 2.8 milioni di euro a stagione, quella della Lazio è ferma a 2.3 più bonus. La preferenza del giocatore è sempre quella di vestire la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Arriva l'ufficialità del rinnovo di Sarri con tanto di beneaugurante like sui social di Sergej Milinkovic Savic ma si complica l'affare. Ieri il comunicato del club: «Sarri ha rinnovato prolungando la scadenza dell'accordo fino al 2025».Tutto ok, nessuna clausola, si va avanti insieme. Il tecnico spera con il centrale milanista al centro della difesa, trattativa difficile che si arricchisce di nuovi capitoli ogni giorno.. Il capitano del Milan ha un altro corteggiatore eccellente che rischia di rovinare il piano di Lotito. Gennaro Gattuso, appena siglato l'accordo col, lo ha chiesto peril suo nuovo club reduce da un modesto nono posto in Liga. L'offertà è di 2.8 milioni di euro a stagione, quella dellaè ferma a 2.3 più bonus. La preferenza del giocatore è sempre quella di vestire la ...

