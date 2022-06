Valencia, no a Gattuso da parte dei tifosi: campagna per far saltare suo arrivo (Di venerdì 3 giugno 2022) Gennaro Gattuso fa già discutere a Valencia. Il tecnico italiano è dato come prossimo mister dei Pipistrelli e per il suo approdo in Spagna mancherebbe solo la firma ufficiale. Eppure, pare che le cose possano cambiare con i tifosi che... Leggi su itasportpress (Di venerdì 3 giugno 2022) Gennarofa già discutere a. Il tecnico italiano è dato come prossimo mister dei Pipistrelli e per il suo approdo in Spagna mancherebbe solo la firma ufficiale. Eppure, pare che le cose possano cambiare con iche...

