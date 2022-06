Valencia, i tifosi si oppongono all’arrivo di Gattuso (Di venerdì 3 giugno 2022) Gennaro Gattuso è dato in arrivo sulla panchina del Valencia, ma i tifosi si oppongono. Mancherebbe infatti solo la firma ufficiale per l’approdo in Spagna del tecnico italiano, che fa già discutere. Secondo quanto riportato da Superdeporte, Miguel Zoriò, ex vice-presidente del Valencia, ha chiesto attraverso Marea Valencianista a tutti i tifosi di unirsi contro l’ingaggio di Gattuso per evitare “un oltraggio all’immagine del Valencia“. Nel comunicato si fa riferimento all’esempio dei tifosi del Tottenham, che riuscirono ad impedire l’arrivo di Gattuso, reo di aver fatto dichiarazioni maschiliste in passato sugli “omosessuali e il ruolo delle donne nel calcio“. Nella nota di Marea ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Gennaroè dato in arrivo sulla panchina del, ma isi. Mancherebbe infatti solo la firma ufficiale per l’approdo in Spagna del tecnico italiano, che fa già discutere. Secondo quanto riportato da Superdeporte, Miguel Zoriò, ex vice-presidente del, ha chiesto attraverso Mareanista a tutti idi unirsi contro l’ingaggio diper evitare “un oltraggio all’immagine del“. Nel comunicato si fa riferimento all’esempio deidel Tottenham, che riuscirono ad impedire l’arrivo di, reo di aver fatto dichiarazioni maschiliste in passato sugli “omosessuali e il ruolo delle donne nel calcio“. Nella nota di Marea ...

