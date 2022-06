“Va sbattuta fuori!”: Carmen Di Pietro accusa gravissima, denuncia di raccomandazione (Di venerdì 3 giugno 2022) Scatta la denuncia di raccomandazione per Carmen Di Pietro. La naufraga viene protetta dalla produzione dell’Isola dei Famosi? Carmen Di Pietro (Mediasetplay screenshot)É appena scattata una denuncia pesantissima verso Carmen Di Pietro. Scopriamo insieme che cosa sta accadendo alla naufraga dell’Isola dei Famosi nelle ultime ore. Carmen Di Pietro è una naufraga amatissima dal pubblico, ma nelle ultime ore pare che qualcosa sia cambiato. La donna è rimasta orfana del figlio Alessandro Iannoni, che ha deciso di non accettare il prolungamento del reality fino a alla fine del mese di giugno, per dedicarsi agli studi. Fino a quando Alessandro era con lei all’Isola, Carmen si è comportata in ... Leggi su direttanews (Di venerdì 3 giugno 2022) Scatta ladiperDi. La naufraga viene protetta dalla produzione dell’Isola dei Famosi?Di(Mediasetplay screenshot)É appena scattata unapesantissima versoDi. Scopriamo insieme che cosa sta accadendo alla naufraga dell’Isola dei Famosi nelle ultime ore.Diè una naufraga amatissima dal pubblico, ma nelle ultime ore pare che qualcosa sia cambiato. La donna è rimasta orfana del figlio Alessandro Iannoni, che ha deciso di non accettare il prolungamento del reality fino a alla fine del mese di giugno, per dedicarsi agli studi. Fino a quando Alessandro era con lei all’Isola,si è comportata in ...

Cormont_Queen : L'hai portato a un altro livello, verrà sbattuta qui fuori fingendo che io e uno spacciatore di droga incastriamo l… - Diana50022146 : RT @adina_g6: @AleLin64 Spero che Ungheria sia sbattuta fuori dall'UE il prima possibile. - verrilloluca90 : carmen va sbattuta fuori sta esagerando in piu non serve a niente non combina nulla sull isola , quello non e un po… - verrilloluca90 : @pbipp02 @IsolaDeiFamosi carmen va sbattuta fuori sta esagerando in piu non serve a niente non combina nulla sull i… - verrilloluca90 : @CristinaMalcan1 @IsolaDeiFamosi carmen ha esagerato e deve essere sbattuta fuori , l isola non e posto per i parassiti nullafacenti -