Usa, uomo spara senza motivo su un’auto in South Carolina: colpita una famiglia. Morto un bambino di otto anni, ferito il padre (Di venerdì 3 giugno 2022) Un uomo ha sparato contro un’auto di passaggio – stando a quanto ricostruito, senza una ragione specifica – e ha colpito una famiglia in vacanza: ucciso un bambino di otto anni, ferito il padre alla guida. La madre è illesa. Il tutto è successo a Florence, in South Carolina. I tre erano arrivati dal New Hampshire. Secondo quanto riferito dalla Cnn, la polizia sul posto ha trovato la vettura con i due feriti e li ha subito trasportati in ospedale. Qui però il bambino, identificato come Quarius Naqua Dunham, è Morto. Il genitore invece ha riportato una ferita alla gamba ma non risulta in pericolo di vita. L’autore del gesto è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Unhato controdi passaggio – stando a quanto ricostruito,una ragione specifica – e ha colpito unain vacanza: ucciso undiilalla guida. La madre è illesa. Il tutto è successo a Florence, in. I tre erano arrivati dal New Hampshire. Secondo quanto ridalla Cnn, la polizia sul posto ha trovato la vettura con i due feriti e li ha subito trasportati in ospedale. Qui però il, identificato come Quarius Naqua Dunham, è. Il genitore invece ha riportato una ferita alla gamba ma non risulta in pericolo di vita. L’autore del gesto è stato ...

