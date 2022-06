Una vita anticipazioni: ad Acacias 38 tutti nascondono qualcosa, i segreti verranno a galla? (Di venerdì 3 giugno 2022) Settimana ricchissima per i fan di Una vita: la soap spagnola andrà in onda al posto di Uomini e Donne questa settimana in attesa di vedere Un altro destino, a partire dal 6 giugno 2022. Per cui sono tantissime le cose che possiamo raccontarvi per le prossime puntate della soap. Iniziamo dalla trama di domani, 4 giugno 2022. Al sabato si va in onda dopo Beautiful, dalle 14,20 circa alle 16,30. Vedremo l’episodio 1405 in modo integrale e poi l’episodio 1406 di Acacias 38. Come avrete visto nelle ultime puntate in onda in questi primi giorni di giugno tutto è cambiato. Abbiamo infatti assistito a un salto temporale di 5 anni. Molti dei protagonisti non ci sono più: Antonito è morto; anche Carmen è venuta a mancare. Natalia si è tolta la vita in carcere, Aurelio e Genoveva si sono sposati…Rosina e Liberto sono poveri ma non lo dicono a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 giugno 2022) Settimana ricchissima per i fan di Una: la soap spagnola andrà in onda al posto di Uomini e Donne questa settimana in attesa di vedere Un altro destino, a partire dal 6 giugno 2022. Per cui sono tantissime le cose che possiamo raccontarvi per le prossime puntate della soap. Iniziamo dalla trama di domani, 4 giugno 2022. Al sabato si va in onda dopo Beautiful, dalle 14,20 circa alle 16,30. Vedremo l’episodio 1405 in modo integrale e poi l’episodio 1406 di38. Come avrete visto nelle ultime puntate in onda in questi primi giorni di giugno tutto è cambiato. Abbiamo infatti assistito a un salto temporale di 5 anni. Molti dei protagonisti non ci sono più: Antonito è morto; anche Carmen è venuta a mancare. Natalia si è tolta lain carcere, Aurelio e Genoveva si sono sposati…Rosina e Liberto sono poveri ma non lo dicono a ...

Advertising

Fedez : LA DOLCE VITA fuori stasera all’una di notte ???????????? - fanpage : Il #2giugno del 1946 12 milioni di donne votarono per la prima volta. Marisa Rodano oggi ha 101 anni ed è una delle… - fattoquotidiano : Le storie di chi ha un reddito ma non regge caro bollette e inflazione: “Per me è una tragedia, peggio di due anni… - Matilde99101783 : RT @r31458893: Buon giorno sembra lunedì ma fra poco è week end un abbraccione e godetevi la vita che è una sola ciao carissimi ?????? https:/… - labimbadeeligr1 : RT @fulviasmart: Una vita senza amore e senza amici è come un deserto. -