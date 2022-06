Una Vita, anticipazioni 4 giugno 2022: ultimatum di Lolita a Ramon (Di venerdì 3 giugno 2022) Lolita non riuscirà più a gestire la convivenza con Ramon e per tale motivo, come segnalano le anticipazioni della puntata Una Vita in onda il 4 giugno 2022, darà un ultimatum al suocero, il quale reagirà andando via di casa. Nel frattempo, Aurelio e Genoveva troveranno un accordo e Gerardo andrà via. Una Vita, anticipazioni puntata del 4 giugno 2022 Aurelio e Genoveva si sono sposati soltanto per interesse e poiché hanno molto da guadagnare dalla loro unione di comodo, riusciranno a trovare un accordo. Nel frattempo, Gerardo, l'infermiere di Felipe, dichiarerà i suoi sentimenti a Casilda, ma lei non ricambiandoli, lo respingerà. Intanto, Lolita, nel corso della puntata Una ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 3 giugno 2022)non riuscirà più a gestire la convivenza cone per tale motivo, come segnalano ledella puntata Unain onda il 4, darà unal suocero, il quale reagirà andando via di casa. Nel frattempo, Aurelio e Genoveva troveranno un accordo e Gerardo andrà via. Unapuntata del 4Aurelio e Genoveva si sono sposati soltanto per interesse e poiché hanno molto da guadagnare dalla loro unione di comodo, riusciranno a trovare un accordo. Nel frattempo, Gerardo, l'infermiere di Felipe, dichiarerà i suoi sentimenti a Casilda, ma lei non ricambiandoli, lo respingerà. Intanto,, nel corso della puntata Una ...

