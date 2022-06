Un Posto Al Sole anticipazioni: Michele ricomincia da zero, la sua vita é stravolta (Di venerdì 3 giugno 2022) Michele deve riprendersi in mano la sua vita e ricominciare da zero. Cosa accadrà al protagonista di Un Posto Al Sole? Un Posto al Sole (Raiplay screenshot)Michele deve ricominciare da zero e non sarà per niente facile. Scopriamo insieme cosa accadrà al protagonista di Un Posto Al Sole, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai Tre. Dopo che Michele è rientrato a Napoli la sua vita è stata letteralmente stravolta. Lui e Silvia hanno deciso per una separazione consensuale e si sono recati da Niko a firmare le carte. Da quel momento i due sono ufficialmente separati e ... Leggi su direttanews (Di venerdì 3 giugno 2022)deve riprendersi in mano la suare da. Cosa accadrà al protagonista di UnAl? Unal(Raiplay screenshot)devere dae non sarà per niente facile. Scopriamo insieme cosa accadrà al protagonista di UnAl, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai Tre. Dopo cheè rientrato a Napoli la suaè stata letteralmente. Lui e Silvia hanno deciso per una separazione consensuale e si sono recati da Niko a firmare le carte. Da quel momento i due sono ufficialmente separati e ...

