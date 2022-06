Un murales per Viola Parigi: 'Ci hai insegnato tantissimo' - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 3 giugno 2022) Viola Parigi Per approfondire : Articolo : Il Palarotelle di via Lunga sarà dedicato a Viola Parigi Articolo : E' morta Viola Parigi: aveva 17 anni. Il lutto di Firenze, il saluto degli amici Articolo ... Leggi su lanazione (Di venerdì 3 giugno 2022)Per approfondire : Articolo : Il Palarotelle di via Lunga sarà dedicato aArticolo : E' morta: aveva 17 anni. Il lutto di Firenze, il saluto degli amici Articolo ...

Advertising

Mostramiart : Un fiore al centro delle due composizioni,.. questa è la #streetart a tema #sostenibilita realizzata per… - minitaxi : Trasformare i #PannelliSolari in #murales? Ogni anno un contest per artisti emergenti può cambiare volto alla città… - sunspeker : Esistono tecnologie diverse per ridurre l'inquinamento nelle città, tipo la pittura #mangiasmog di @AirliteItalia.… - nerigia1 : @ilmessaggeroit Suo figlio avrà 4 cognomi? Ci vorrà un murales per il citofono di casa e una pagina A4 per la carta d'identità. - Emilystellaemi2 : RT @SoniaSamoggia: Buongiorno con questo nuovo murales di Vasco, commissionato per Zocca, che accoglierà i turisti in visita! -