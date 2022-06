Un lutto, una madre alcolizzata e ora il cattivo della serie che ce l'ha con lei: ma siamo tutti con lei (Di venerdì 3 giugno 2022) Dall’uscita della serie su Netflix lo scorso 27 maggio la febbre per Stranger Things 4 non accenna a diminuire. Le discussioni sui colpi di scena, la svolta horror, la densità dei temi e le prove dei giovani attori intasano il web con meme e lunghe analisi. Facendo la tara tra mille fandom emerge però un amore speciale e generalizzato per Max Mayfield, il personaggio interpretato da Sadie Sink (presente nella serie dalla seconda stagione). La sua prova totale – e in particolare nella puntata Caro Billy – ha sorpreso per la forza e la profondità. E anche per avere innescato una di quelle riscoperte del passato che sono una caratteristica della cifra citazionista di Stranger Things. Vale a dire Running up that hill, canzone di Kate Bush del 1985 preferita da Max e arrivata in questi giorni al primo posto nella Top 200 ... Leggi su iodonna (Di venerdì 3 giugno 2022) Dall’uscitasu Netflix lo scorso 27 maggio la febbre per Stranger Things 4 non accenna a diminuire. Le discussioni sui colpi di scena, la svolta horror, la densità dei temi e le prove dei giovani attori intasano il web con meme e lunghe analisi. Facendo la tara tra mille fandom emerge però un amore speciale e generalizzato per Max Mayfield, il personaggio interpretato da Sadie Sink (presente nelladalla seconda stagione). La sua prova totale – e in particolare nella puntata Caro Billy – ha sorpreso per la forza e la profondità. E anche per avere innescato una di quelle riscoperte del passato che sono una caratteristicacifra citazionista di Stranger Things. Vale a dire Running up that hill, canzone di Kate Bush del 1985 preferita da Max e arrivata in questi giorni al primo posto nella Top 200 ...

