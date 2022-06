“Un gesto molto brutto”. Isola dei Famosi, Mercedesz Henger furiosa col naufrago: “Non farlo più” (Di venerdì 3 giugno 2022) Mercedesz Henger, lite all’Isola dei Famosi. Situazione molto tesa in Honduras, con la figlia di Eva Henger che ha perso letteralmente le staffe a causa di un brutto gesto nei suoi confronti fatto da un concorrente. Lei non è ovviamente restata in silenzio e ha sottolineato questo comportamento negativo, che le ha fatto perdere la testa. E dunque si è materializzato un vero e proprio scontro verbale destinato a proseguire a lungo. Non si intravedono al momento possibilità di una pace totale tra i due. Nella serata di venerdì 3 giugno la puntata in diretta non ci sarà e quindi di Mercedesz Henger e della sua lite all’Isola dei Famosi se ne discuterà sicuramente la settimana prossima. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 giugno 2022), lite all’dei. Situazionetesa in Honduras, con la figlia di Evache ha perso letteralmente le staffe a causa di unnei suoi confronti fatto da un concorrente. Lei non è ovviamente restata in silenzio e ha sottolineato questo comportamento negativo, che le ha fatto perdere la testa. E dunque si è materializzato un vero e proprio scontro verbale destinato a proseguire a lungo. Non si intravedono al momento possibilità di una pace totale tra i due. Nella serata di venerdì 3 giugno la puntata in diretta non ci sarà e quindi die della sua lite all’deise ne discuterà sicuramente la settimana prossima. ...

Advertising

UffiziGalleries : La #Venere accovacciata replica un modello iconografico greco molto diffuso nell'antichità. Ha un modellato molto d… - vaticannews_it : #Ucraina. Da #Odessa, il vescovo greco-cattolico Bubniy parla del “bellissimo gesto” di #PapaFrancesco riferendosi… - Ile940 : @Wisteria0303 Io capisco se un'artista non ti piace, ma denigrarlo a favore del tuo preferito mettendolo continuame… - Synco33 : @sBinottoFC @KamarJFC Chinotto dovevi compiere il gesto insano sarei molto più tranquillo adesso - cmqpiena : Big “grazie..... ho apprezzato molto il tuo gesto.... ma a me..... purtroppo..... non interessa...” energy -