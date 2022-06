Ultime Notizie – Usa, spara sulle auto di passaggio: ucciso bambino di 8 anni in California (Di venerdì 3 giugno 2022) Nuova tragedia negli Stati Uniti legata al possesso delle armi. Un bambino di 8 anni è morto e suo padre ferito dai colpi d’arma da fuoco sparati da un uomo che mirava alle auto di passaggio a Florence, in Sud Carolina. Lo ha reso noto l’ufficio dello sceriffo, secondo cui l’episodio risale al 28 maggio scorso e oggi il sospetto, identificato in Charles Montgomery Allen, è stato incriminato con l’accusa di omicidio e tentato omicidio. La polizia è intervenuta sulla scena dopo una chiamata nella quale si segnalava che un uomo “aveva sparato diversi colpi a caso contro le auto di passaggio”. Arrivati sul luogo dell’incidente, gli agenti hanno trovato un veicolo con all’interno due vittime: il bambino di 8 anni, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Nuova tragedia negli Stati Uniti legata al possesso delle armi. Undi 8è morto e suo padre ferito dai colpi d’arma da fuocoti da un uomo che mirava alledia Florence, in Sud Carolina. Lo ha reso noto l’ufficio dello sceriffo, secondo cui l’episodio risale al 28 maggio scorso e oggi il sospetto, identificato in Charles Montgomery Allen, è stato incriminato con l’accusa di omicidio e tentato omicidio. La polizia è intervenuta sulla scena dopo una chiamata nella quale si segnalava che un uomo “avevato diversi colpi a caso contro ledi”. Arrivati sul luogo dell’incidente, gli agenti hanno trovato un veicolo con all’interno due vittime: ildi 8, ...

