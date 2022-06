Ultime Notizie – Ucraina, Russia avvia esercitazione militare nel Pacifico (Di venerdì 3 giugno 2022) Nel 100esimo giorno della guerra in Ucraina, la Russia ha avviato un’esercitazione militare nel Pacifico mettendo in campo 40 navi da guerra e 20 aerei. Lo annuncia il ministero della Difesa russo citato dall’agenzia di stampa Tass, spiegando che le esercitazioni dureranno fino al 10 giugno. In campo navi impegnate nella ricerca di “sottomarini di un finto nemico” e che “organizzeranno la difesa aerea per gruppi tattici di navi”. Verranno condotti ”esercizi di addestramento al combattimento su bersagli di superficie e aerei”, si legge nella nota del ministero della Difesa russo rilanciata dalla Tass. Intanto la BieloRussia ha inviato unità delle forze speciali nelle aree al confine con l’Ucraina, in particolare nelle regioni meridionali di Volyn e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Nel 100esimo giorno della guerra in, lahato un’nelmettendo in campo 40 navi da guerra e 20 aerei. Lo annuncia il ministero della Difesa russo citato dall’agenzia di stampa Tass, spiegando che le esercitazioni dureranno fino al 10 giugno. In campo navi impegnate nella ricerca di “sottomarini di un finto nemico” e che “organizzeranno la difesa aerea per gruppi tattici di navi”. Verranno condotti ”esercizi di addestramento al combattimento su bersagli di superficie e aerei”, si legge nella nota del ministero della Difesa russo rilanciata dalla Tass. Intanto la Bieloha inviato unità delle forze speciali nelle aree al confine con l’, in particolare nelle regioni meridionali di Volyn e ...

