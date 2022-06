Ultime Notizie – Ucraina, Gb: “Dopo 100 giorni di guerra Russia ha fallito obiettivi strategici” (Di venerdì 3 giugno 2022) La Russia non è riuscita a raggiungere alcun obiettivo strategico nel corso della guerra Ucraina. E’ quanto scrive l’intelligence britannica nel rapporto dedicato ai 100 giorni dell’aggressione militare russa all’Ucraina. Il ministero della Difesa britannico ha sottolineato che le truppe russe non sono riuscite a raggiungere i loro obiettivi iniziali di catturare Kiev e i centri di potere ucraini. L’intelligence britannico pone quindi l’accento sul valore della resistenza Ucraina, in particolare nel proteggere l’aeroporto di Hostomel nelle prime 24 ore del conflitto. “Rispetto al piano originale della Russia, nessuno degli obiettivi strategici è stato raggiunto. Affinché la Russia ottenga ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Lanon è riuscita a raggiungere alcun obiettivo strategico nel corso della. E’ quanto scrive l’intelligence britannica nel rapporto dedicato ai 100dell’aggressione militare russa all’. Il ministero della Difesa britannico ha sottolineato che le truppe russe non sono riuscite a raggiungere i loroiniziali di catturare Kiev e i centri di potere ucraini. L’intelligence britannico pone quindi l’accento sul valore della resistenza, in particolare nel proteggere l’aeroporto di Hostomel nelle prime 24 ore del conflitto. “Rispetto al piano originale della, nessuno degliè stato raggiunto. Affinché laottenga ...

