Ultime Notizie – Ucraina, bimbo autore ‘Diario’ fugge da Mariupol occupata, adesso a Zaporizhia (Di venerdì 3 giugno 2022) E.K., il bambino autore del ‘Diario di Mariupol’, scritto mentre si nascondeva in un seminterrato della cittadina del Mar d’Azov assediata dai russi, insieme alla sua famiglia è riuscito a fuggire da Mariupol occupata ed è al sicuro adesso a Zaporizhia. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il fotografo, Evgeny Sosnovsky pubblicando anche alcune pagine del diario del bambino in cui il piccolo di appena otto anni racconta le sue ferite dalla pelle lacerata alla perdita degli affetti: i nonni, i propri cani….Nell’attesa del suo compleanno “nella mia amata Mariupol”, occupata. Ecco alcuni stralci del Diario di E.K: “….Guerra.… Ho dormito bene, mi sono svegliato, ho sorriso e ho letto fino alla pagina 25. Inoltre è morto mio nonno”;…”Ho una ferita sulla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) E.K., il bambinodel ‘Diario di’, scritto mentre si nascondeva in un seminterrato della cittadina del Mar d’Azov assediata dai russi, insieme alla sua famiglia è riuscito a fuggire daed è al sicuro. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il fotografo, Evgeny Sosnovsky pubblicando anche alcune pagine del diario del bambino in cui il piccolo di appena otto anni racconta le sue ferite dalla pelle lacerata alla perdita degli affetti: i nonni, i propri cani….Nell’attesa del suo compleanno “nella mia amata”,. Ecco alcuni stralci del Diario di E.K: “….Guerra.… Ho dormito bene, mi sono svegliato, ho sorriso e ho letto fino alla pagina 25. Inoltre è morto mio nonno”;…”Ho una ferita sulla ...

