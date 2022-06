Ultime Notizie – Spagna, auto polizia investe e uccide italiano a Palma de Mallorca (Di venerdì 3 giugno 2022) Secondo le testimonianza, “gli agenti stavano correndo a tutta velocità per un’emergenza, ma senza le luci blu accese” Un cittadino italiano di 35 anni, Mario Decandia, è morto a Palma de Mallorca investito da un’auto della polizia locale impegnata in un servizio di emergenza. La vittima, originaria della Sardegna, era da anni impiegato nel settore alberghiero e della ristorazione nelle Baleari. Nell’incidente sono rimaste gravemente ferite altre due persone. Come spiega ad Adnkronos l’amico della vittima Stefano Munari, che a Palma de Mallorca ha fondato la radio ‘Italiana’, alcuni testimoni riferiscono che ”la pattuglia stesse correndo a tutta velocità perché stava intervenendo per un’emergenza, ma sembra che non avesse le luci blu accese”. Invitando a vedere ”le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Secondo le testimonianza, “gli agenti stavano correndo a tutta velocità per un’emergenza, ma senza le luci blu accese” Un cittadinodi 35 anni, Mario Decandia, è morto adeinvestito da un’dellalocale impegnata in un servizio di emergenza. La vittima, originaria della Sardegna, era da anni impiegato nel settore alberghiero e della ristorazione nelle Baleari. Nell’incidente sono rimaste gravemente ferite altre due persone. Come spiega ad Adnkronos l’amico della vittima Stefano Munari, che adeha fondato la radio ‘Italiana’, alcuni testimoni riferiscono che ”la pattuglia stesse correndo a tutta velocità perché stava intervenendo per un’emergenza, ma sembra che non avesse le luci blu accese”. Invitando a vedere ”le ...

