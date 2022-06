Ultime Notizie Serie A: caos tra Salerno ed Empoli, parla Mancini, Nicola rinnova per due stagioni (Di venerdì 3 giugno 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 17.00 – Conference come Champions – «La vittoria di Tirana è stata come la nostra Champions» le parole di Mourinho, che torna sul trofeo alzato con la Roma. Le dichiarazioni 15.30 – parla Mancini – Il ct azzurro in conferenza stampa: «Dobbiamo ritrovare la magia dell’Europeo» ha dichiarato alla vigilia della Germania. Le parole 14.00 – Nicola rinnova – Il ribaltone di Salerno non riguarderà la panchina, Nicola prolunga per altre due stagioni e resterà alla guida dei campani. L’ufficialità 12.45 – Tema diritti tv – Tim non è soddisfatta dell’accordo con Dazn, ci sono stati ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 17.00 – Conference come Champions – «La vittoria di Tirana è stata come la nostra Champions» le parole di Mourinho, che torna sul trofeo alzato con la Roma. Le dichiarazioni 15.30 –– Il ct azzurro in conferenza stampa: «Dobbiamo ritrovare la magia dell’Europeo» ha dichiarato alla vigilia della Germania. Le parole 14.00 –– Il ribaltone dinon riguarderà la panchina,prolunga per altre duee resterà alla guida dei campani. L’ufficialità 12.45 – Tema diritti tv – Tim non è soddisfatta dell’accordo con Dazn, ci sono stati ...

