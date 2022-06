Ultime Notizie – Russia contro ‘Report’: “Tentativo denigrare aiuti Covid danneggia relazioni” (Di venerdì 3 giugno 2022) Il ministero degli Esteri russo contro ‘Report’ e la puntata della trasmissione di Rai 3 andata in onda il 9 maggio scorso. Mosca, infatti, denuncia il Tentativo di denigrare l’assistenza della Russia durante la pandemia sottolineando che questo “danneggia le relazioni bilaterali ma dimostra anche il carattere morale dei singoli rappresentanti delle autorità ufficiali dell’Italia e dei suoi media”, si legge in una nota del ministero pubblicata sul canale social ‘VKontakte’. Nel mirino è finita la puntata di ‘Report’ intitolata ‘Dalla Russia con amore’ che raccontava l’arrivo in Italia, più precisamente a Bergamo, di 104 militari russi, il 22 marco 2020 per fornire il proprio aiuto durante il periodo più devastante della pandemia di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Il ministero degli Esteri russoe la puntata della trasmissione di Rai 3 andata in onda il 9 maggio scorso. Mosca, infatti, denuncia ildil’assistenza delladurante la pandemia sottolineando che questo “lebilaterali ma dimostra anche il carattere morale dei singoli rappresentanti delle autorità ufficiali dell’Italia e dei suoi media”, si legge in una nota del ministero pubblicata sul canale social ‘VKontakte’. Nel mirino è finita la puntata diintitolata ‘Dallacon amore’ che raccontava l’arrivo in Italia, più precisamente a Bergamo, di 104 militari russi, il 22 marco 2020 per fornire il proprio aiuto durante il periodo più devastante della pandemia di ...

