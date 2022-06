Ultime Notizie – Roma, incidente in galleria per treno Alta Velocità Torino-Napoli (Di venerdì 3 giugno 2022) incidente alle porte di Roma per un treno della linea dell’Alta Velocità Torino Napoli: la locomotiva di coda è uscita dai binari. Sono in corso le verifiche da parte dei Vigili del fuoco, dopo la segnalazione di un inconveniente a un treno dell’Alta Velocità della linea Torino-Napoli all’interno della galleria Serenissima, a Roma Prenestina. A quanto si apprende, nessuno ha subito conseguenze. Anche i tecnici di Rfi sono sul posto per le verifiche e i necessari interventi. Intanto la circolazione è sospesa sulla linea AV Roma-Napoli per l’arresto in linea del treno determinato dallo svio della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022)alle porte diper undella linea dell’: la locomotiva di coda è uscita dai binari. Sono in corso le verifiche da parte dei Vigili del fuoco, dopo la segnalazione di un inconveniente a undell’della lineaall’interno dellaSerenissima, aPrenestina. A quanto si apprende, nessuno ha subito conseguenze. Anche i tecnici di Rfi sono sul posto per le verifiche e i necessari interventi. Intanto la circolazione è sospesa sulla linea AVper l’arresto in linea deldeterminato dallo svio della ...

