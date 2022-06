Ultime Notizie – Previsioni meteo Italia, Scipione alla massima potenza fino a domenica 5 giugno (Di venerdì 3 giugno 2022) L’anticiclone africano Scipione alla massima potenza nel primo weekend di giugno, con temperature eccezionali per il periodo e da record su molte città. Ma se al Centro-Sud questo mostro atmosferico dominerà indisturbato, al Nord comincerà lentamente ad indebolirsi sotto la spinta di correnti fresche atlantiche. La giornata più calda sarà quella di domenica 5 giugno. Basti pensare che al Sud i valori termici massimi raggiungeranno la ragguardevole quota di 39/40°C a Siracusa, Catania, Agrigento, fino a 42°C nelle zone interne sicule (come a Catenanuova), 38°C pure in Puglia e Sardegna, fino a 35/36°C in Calabria, Campania (qui sul casertano) tra 33 e 35°C sul resto delle regioni, anche al Nord, come a Bologna, Padova, Pavia, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) L’anticiclone africanonel primo weekend di, con temperature eccezionali per il periodo e da record su molte città. Ma se al Centro-Sud questo mostro atmosferico dominerà indisturbato, al Nord comincerà lentamente ad indebolirsi sotto la spinta di correnti fresche atlantiche. La giornata più calda sarà quella di. Basti pensare che al Sud i valori termici massimi raggiungeranno la ragguardevole quota di 39/40°C a Siracusa, Catania, Agrigento,a 42°C nelle zone interne sicule (come a Catenanuova), 38°C pure in Puglia e Sardegna,a 35/36°C in Calabria, Campania (qui sul casertano) tra 33 e 35°C sul resto delle regioni, anche al Nord, come a Bologna, Padova, Pavia, ...

