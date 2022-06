Ultime Notizie – Niccolò Ciatti, ceceno condannato per omicidio volontario (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, ha condannato per omicidio volontario Rassoul Bissoultanov, il 29enne cittadino ceceno accusato della morte di Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci (Firenze) che venne pestato senza alcun motivo la notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, nota località della Costa Brava, dove si trova in vacanza con alcuni amici. Il verdetto è stato emesso dalla giuria popolare oggi pomeriggio. L’entità della pena sarà stabilita dai giudici togati nei prossimi giorni, compresa tra i 15 e i 25 anni, secondo quanto stabilisce il codice penale spagnolo per l’omicidio volontario di una persona indifesa. Alla lettura della sentenza erano presenti i familiari di Niccolò, con il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, haperRassoul Bissoultanov, il 29enne cittadinoaccusato della morte di, il 21enne di Scandicci (Firenze) che venne pestato senza alcun motivo la notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, nota località della Costa Brava, dove si trova in vacanza con alcuni amici. Il verdetto è stato emesso dalla giuria popolare oggi pomeriggio. L’entità della pena sarà stabilita dai giudici togati nei prossimi giorni, compresa tra i 15 e i 25 anni, secondo quanto stabilisce il codice penale spagnolo per l’di una persona indifesa. Alla lettura della sentenza erano presenti i familiari di, con il ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - sole24ore : Alberto Clò (Univ. Bologna): 'La corsa alle #rinnovabili rischia di portarci dalla padella del #gas russo alla brac… - raphaelangellll : RT @sole24ore: Alberto Clò (Univ. Bologna): 'La corsa alle #rinnovabili rischia di portarci dalla padella del #gas russo alla brace delle r… - tozzo82 : RT @sole24ore: ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a qualsiasi… -