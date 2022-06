Ultime Notizie – Marquez, nuova operazione al braccio destro: ultime notizie (Di venerdì 3 giugno 2022) Marc Marquez ha è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico all’omero del braccio destro presso la Mayo Clinic di Rochester, nel Minnesota. L’equipe medica si è detta soddisfatta dell’operazione, un’osteotomia omerale, che è durata tre ore ed è stata eseguita dal Dr. Joaquin Sanchez Sotelo e dal suo team. L’intervento è stato considerato un successo senza complicazioni dal dottor Sanchez Sotelo quando Marc Marquez è entrato nella fase post-operatoria del suo trattamento presso la Mayo Clinic. Marquez rimarrà negli Stati Uniti per i prossimi giorni per garantire il suo immediato recupero post-operatorio prima di tornare in Spagna per continuare il suo piano di trattamento. “Oggi abbiamo avuto l’opportunità di operare sull’omero di Marc Marquez. La procedura è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Marcha è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico all’omero delpresso la Mayo Clinic di Rochester, nel Minnesota. L’equipe medica si è detta soddisfatta dell’, un’osteotomia omerale, che è durata tre ore ed è stata eseguita dal Dr. Joaquin Sanchez Sotelo e dal suo team. L’intervento è stato considerato un successo senza complicazioni dal dottor Sanchez Sotelo quando Marcè entrato nella fase post-operatoria del suo trattamento presso la Mayo Clinic.rimarrà negli Stati Uniti per i prossimi giorni per garantire il suo immediato recupero post-operatorio prima di tornare in Spagna per continuare il suo piano di trattamento. “Oggi abbiamo avuto l’opportunità di operare sull’omero di Marc. La procedura è ...

