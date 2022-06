Ultime Notizie – Italia-Germania, Mancini: “Nazionale deve tornare alla magia degli Europei” (Di venerdì 3 giugno 2022) “La vittoria dell’Europeo fa parte di quelle magie che fanno parte di quei tornei lì, ora dobbiamo ripartire e tornare a quella magia”. Lo dice il ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro la Germania. “Io sento la fiducia e non ho mai avuto questo tipo di problema. Nel calcio però quando vinci tutti sono con te, quando perdi sono quasi tutti contro. E’ così”, aggiunge Mancini. “Contro l’Argentina abbiamo pagato la perdita di giocatori, uno dopo l’altro. Noi non eravamo un gruppo così enorme e gli infortuni ci hanno condizionato: l’Argentina stava meglio di noi, avevano giocatori più freschi e forse è la prima gara in tre anni e mezzo dove troviamo una squadra che ci ha messo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) “La vittoria dell’Europeo fa parte di quelle magie che fanno parte di quei tornei lì, ora dobbiamo ripartire ea quella”. Lo dice il ct dellana Robertoin conferenza stampavigilia del match di Nations League contro la. “Io sento la fiducia e non ho mai avuto questo tipo di problema. Nel calcio però quando vinci tutti sono con te, quando perdi sono quasi tutti contro. E’ così”, aggiunge. “Contro l’Argentina abbiamo pagato la perdita di giocatori, uno dopo l’altro. Noi non eravamo un gruppo così enorme e gli infortuni ci hanno condizionato: l’Argentina stava meglio di noi, avevano giocatori più freschi e forse è la prima gara in tre anni e mezzo dove troviamo una squadra che ci ha messo ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - infoitsport : Marquez, nuova operazione al braccio destro: ultime notizie - ACM_Gaucho : La situazione, anche alla luce di ciò che è stato riportato nelle ultime settimane, è questa: se si rinnovasse Ibra… - kVLZbZ8zub4nakP : RT @acmilan: Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime notizie rosso… -