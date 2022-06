Ultime Notizie – Grillo: “Nessuna emergenza pane, proibire per legge speculazione sul cibo” (Di venerdì 3 giugno 2022) “Non esiste una ’emergenza pane’, esiste una vera e propria speculazione sul cibo, che andrebbe proibita per legge“. Lo scrive sui social Beppe Grillo, condividendo l’ultimo post del suo Blog dal titolo “La fame quotata in borsa”. “La guerra in Ucraina – spiega il garante del Movimento 5 Stelle – è spesso citata dai media per spiegare la crisi alimentare e il generale aumento dei prezzi del grano. Ma è la finanza ad usare il cibo come arma distruggendo deliberatamente il sistema alimentare, poiché è la speculazione finanziaria a giocare un ruolo primario”. “Si parla tanto di carenza di materia prima ma il grano che si sta vendendo è stato raccolto l’anno scorso, non quest’anno. La produzione e l’offerta da parte di Ucraina e Russia non si fermano ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) “Non esiste una ’’, esiste una vera e propriasul, che andrebbe proibita per“. Lo scrive sui social Beppe, condividendo l’ultimo post del suo Blog dal titolo “La fame quotata in borsa”. “La guerra in Ucraina – spiega il garante del Movimento 5 Stelle – è spesso citata dai media per spiegare la crisi alimentare e il generale aumento dei prezzi del grano. Ma è la finanza ad usare ilcome arma distruggendo deliberatamente il sistema alimentare, poiché è lafinanziaria a giocare un ruolo primario”. “Si parla tanto di carenza di materia prima ma il grano che si sta vendendo è stato raccolto l’anno scorso, non quest’anno. La produzione e l’offerta da parte di Ucraina e Russia non si fermano ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - spe1977 : Il futuro di OTO e WASS: le ultime notizie - meteoredit : #3giugno Valori di #temperatura molto superiori alla media del periodo. ????? #Caldo ??? Le ultime previsioni:… - fisco24_info : Festival economie ultime notizie. Criptovalute, Savona:?«Senza norma pericolo truffa risparmiatori»: È in corso la… -