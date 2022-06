Ultime Notizie – Finali Nba, Boston vince gara 1 contro Golden State (Di venerdì 3 giugno 2022) I Boston Celtics vincono 120-108 gara 1 delle Finali Nba sul campo dei Golden State Warriors. I Celtics si impongono grazie al 40-16 nel quarto periodo, in cui mettono a segno un parziale di 17-0 risalendo dal -15 e mettendo la freccia per il sorpasso. Boston ribalta il match realizzando 6 triple in 7 minuti contro avversari che, all’improvviso, si inceppano e non trovano più il canestro. Boston chiude con un eccellente 21/41 da 3 punti (51%) conquistando il primo successo nella serie al meglio delle 7 partite. Spiccano i 26 punti di Horford e i 24 di Brown. Dalla panchina arrivano i 21 punti di White, mentre alla fine non pesa la prestazione opaca di Tatum, che chiude con soli 12 punti e un modesto 3/17 dal campo. I Warriors vanno al tappeto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) ICeltics vincono 120-1081 delleNba sul campo deiWarriors. I Celtics si impongono grazie al 40-16 nel quarto periodo, in cui mettono a segno un parziale di 17-0 risalendo dal -15 e mettendo la freccia per il sorpasso.ribalta il match realizzando 6 triple in 7 minutiavversari che, all’improvviso, si inceppano e non trovano più il canestro.chiude con un eccellente 21/41 da 3 punti (51%) conquistando il primo successo nella serie al meglio delle 7 partite. Spiccano i 26 punti di Horford e i 24 di Brown. Dalla panchina arrivano i 21 punti di White, mentre alla fine non pesa la prestazione opaca di Tatum, che chiude con soli 12 punti e un modesto 3/17 dal campo. I Warriors vanno al tappeto ...

