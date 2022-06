Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 690 contagi e 6 morti. A Milano città 166 casi (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono 690 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 3 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 9.132 tamponi, di cui è risultato positivo il 7,5%. Nelle Ultime Stabile a 34 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, mentre scende a 518 (-15) quello dei pazienti nei reparti Covid ordinari. Nel territorio metropolitano di Milano i contagi sono 261, di cui 166 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 105 nuovi casi. Incremento a due cifre negli altri territori della Lombardia: Monza e Brianza +59, Pavia +45, Bergamo +35, Varese ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono 690 i nuovida Coronavirus, 3 giugno 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3. Nelle24 ore sono stati processati 9.132 tamponi, di cui è risultato positivo il 7,5%. NelleStabile a 34 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, mentre scende a 518 (-15) quello dei pazienti nei repartiordinari. Nel territorio metropolitano disono 261, di cui 166 nellacapoluogo. Segue la provincia di Brescia con 105 nuovi. Incremento a due cifre negli altri territori della: Monza e Brianza +59, Pavia +45, Bergamo +35, Varese ...

