Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo | 173 contagi e 3 morti | bollettino 3 giugno

Sono 173 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 3 giugno 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Da ieri sono guarite 564 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 803 tamponi molecolari e 946 test antigenici con un tasso di positività al 9.89 per cento. Sono 178 i pazienti, 10 in più rispetto a ieri, ricoverati in ospedale in area medica; 6 in terapia intensiva, uno in meno da ieri, mentre gli altri 18.265 sono in isolamento domiciliare. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi 63 a Chieti da ieri, 41 in più da ieri a Teramo, 35 a Pescara e 22 all'Aquila.

