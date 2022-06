Ultime Notizie – Caldo, D’Amato: “Allerta da bollino rosso a Roma” (Di venerdì 3 giugno 2022) Caldo, Allerta da bollino rosso a Roma. “Nelle giornate di domani e domenica 5 giugno, nella Capitale sarà Allerta da bollino rosso per le ondate di calore” avverte l’assess”ore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Domenica bollino rosso anche per Rieti e Frosinone”. “E’ operativo il piano per tutelare dalle ondate di calore la popolazione più a rischio, rivolto alle persone dai 65 anni in su con l’obiettivo di garantire l’assistenza nelle giornate con le temperature più elevate. Massima attenzione dunque, soprattutto per i bambini e gli anziani, evitare di uscire nelle ore più calde e bere molta acqua“. Nello specifico, informa una nota, “domani saranno due le città con il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022)da. “Nelle giornate di domani e domenica 5 giugno, nella Capitale saràdaper le ondate di calore” avverte l’assess”ore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio. Domenicaanche per Rieti e Frosinone”. “E’ operativo il piano per tutelare dalle ondate di calore la popolazione più a rischio, rivolto alle persone dai 65 anni in su con l’obiettivo di garantire l’assistenza nelle giornate con le temperature più elevate. Massima attenzione dunque, soprattutto per i bambini e gli anziani, evitare di uscire nelle ore più calde e bere molta acqua“. Nello specifico, informa una nota, “domani saranno due le città con il ...

