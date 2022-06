Ucraina, ultime notizie: Mosca, operazione avanti fino agli obiettivi dichiarati (Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente ucraino Zelensky fa il punto sull’avanzata russa. Intanto l’intelligence Usa avverte: Putin ha il cancro ed è scampato a un attentato. Stoltenberg avverte: l’Occidente si prepari a una guerra d’usura Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente ucraino Zelensky fa il punto sull’avanzata russa. Intanto l’intelligence Usa avverte: Putin ha il cancro ed è scampato a un attentato. Stoltenberg avverte: l’Occidente si prepari a una guerra d’usura

Advertising

PaulaDeSimone74 : 100 giorni di guerra in Ucraina e non se ne vede ancora la fine: la Russia avanza nel Donbass - dopiot : RT @cgcronos: 100 giorni di guerra in Ucraina e non se ne vede ancora la fine: la Russia avanza nel Donbass - paolozamburlini : Questa notizia ci dice due cose: 1- la #Russia è in difficoltà, gravi. 2- la #Cina non crede nella vittoria russa.… - cgcronos : 100 giorni di guerra in Ucraina e non se ne vede ancora la fine: la Russia avanza nel Donbass - GiovanniCaglio : - #Shoigu vede leader ceceno #Kadyrov, «operazione avanti a ritmo accelerato». Due criminali che andrebbero mandati… -