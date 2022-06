Ucraina, think tank Usa Isw: "Il Donetsk dopo cattura russa Severodonetsk e Lysychansk" (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Le forze russe stanno continuando a compiere progressi incrementali, stridenti e costosi nell'Ucraina orientale. Le truppe russe hanno proseguito in ulteriori operazioni per catturare SeveroDonetsk e Lysychansk. La leadership militare russa utilizzerà probabilmente la cattura di queste due città per affermare di aver 'liberato' tutta l'Oblast' di Luhansk prima di rivolgersi a quella del Donetsk". E' l'analisi dell'Institute for the Study of War (Isw), il think tank Usa con sede a Washington, che osserva: "E' però improbabile che le forze russe abbiano le forze necessarie per conquistare un consistente e significativo territorio nell'Oblast' di Donetsk dopo aver subito ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Le forze russe stanno continuando a compiere progressi incrementali, stridenti e costosi nell'orientale. Le truppe russe hanno proseguito in ulteriori operazioni perre Severo. La leadership militareutilizzerà probabilmente ladi queste due città per affermare di aver 'liberato' tutta l'Oblast' di Luhansk prima di rivolgersi a quella del". E' l'analisi dell'Institute for the Study of War (Isw), ilUsa con sede a Washington, che osserva: "E' però improbabile che le forze russe abbiano le forze necessarie per conquistare un consistente e significativo territorio nell'Oblast' diaver subito ...

