Ucraina, quanto costa la guerra alle famiglie italiane? I numeri (Di venerdì 3 giugno 2022) Ancora cattive notizie per le famiglie italiane: neanche il tempo di rialzare la testa dopo la pandemia, è arrivato un nuovo colpo in scia al conflitto in Ucraina destinato ad avere un forte impatto economico. quanto ci costerà la guerra? A oggi, gli effetti della guerra in Ucraina produrranno per l'anno in corso una riduzione del PIL di 24 miliardi di euro reali che corrisponde a una perdita di potere d'acquisto medio per ciascuna famiglia italiana pari a 929 euro. A livello territoriale le famiglie più penalizzate saranno quelle residenti in Trentino Alto Adige (-1.685 euro), nella Valle d'Aosta (-1.473 euro) e nel Lazio (-1.279 euro). A dirlo è l'Ufficio studi della CGIA. In che modo si è arrivati a questi risultati ? Dal ...

