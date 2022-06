**Ucraina: Putin, 'Kiev potrebbe esportare grano da porti Mariupol e Berdyansk'** (Di venerdì 3 giugno 2022) Mosca, 3 giu. -(Adnkronos) - La Russia ha quasi terminato lo sminamento dei porti di Berdyansk e Mariupol che "sono sotto il nostro controllo" e attraverso i quali "siamo pronti a garantire l'esportazione senza problemi di grano ucraino". Lo ha affermato - riferisce l'agenzia Interfax - il presidente Vladimir Putin in un'intervista al canale Rossiya-1. In quei porti - ha aggiunto - "stiamo finendo i lavori di sminamento" visto che "le truppe ucraine avevano deposto tre strati di mine". "Ma questo lavoro è quasi finito e creeremo la logistica necessaria" alla ripresa delle attività marittime, ha concluso Putin. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Mosca, 3 giu. -(Adnkronos) - La Russia ha quasi terminato lo sminamento deidiche "sono sotto il nostro controllo" e attraverso i quali "siamo pronti a garantire l'esportazione senza problemi diucraino". Lo ha affermato - riferisce l'agenzia Interfax - il presidente Vladimirin un'intervista al canale Rossiya-1. In quei- ha aggiunto - "stiamo finendo i lavori di sminamento" visto che "le truppe ucraine avevano deposto tre strati di mine". "Ma questo lavoro è quasi finito e creeremo la logistica necessaria" alla ripresa delle attività marittime, ha concluso

