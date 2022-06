Ucraina | primo ministro | ' mi appello ad aziende internazionali affinché tornino nel Paese' **

(Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Faccioa tutte leche hanno avuto rapporti con l'Ucraina a riprendere il loro lavoro come hanno fatto la maggior parte delleucraine. Il vostro ritorno sarà una manifestazione di vera solidarietà verso il popolo ucraino, che oggi lotta per la propria libertà e per un futuro pacifico per l'intera Europa". Lo scrive ildell'Ucraina, Denys Smihal, sulla sua pagina Telegram.

