Ucraina, prime tensioni Mosca-Pechino. La Russia chiede maggiore sostegno dal partner asiatico, ma la Cina teme le sanzioni (Di venerdì 3 giugno 2022) Se in Europa emergono i primi veri contrasti dopo le contrattazioni sul sesto pacchetto di sanzioni alla Russia, anche l’amicizia russo-cinese inizia a mostrare le prime crepe. Il conflitto sta durando più di quanto Pechino sperasse e la Repubblica Popolare non vuole che i propri interessi economici vengano messi a rischio dalle aspirazioni espansionistiche di Vladimir Putin. Così, secondo una ricostruzione del Washington Post, sono emerse le prime tensioni sull’asse Mosca-Pechino. Il Paese guidato da Xi Jinping, scrive il quotidiano americano, è “irritato” dalle pressioni di Mosca per un aiuto maggiore, mentre il Cremlino è sempre più frustrato dal fatto che il Dragone non dimostra quell’amicizia “senza limiti” che i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Se in Europa emergono i primi veri contrasti dopo le contrattazioni sul sesto pacchetto dialla, anche l’amicizia russo-cinese inizia a mostrare lecrepe. Il conflitto sta durando più di quantosperasse e la Repubblica Popolare non vuole che i propri interessi economici vengano messi a rischio dalle aspirazioni espansionistiche di Vladimir Putin. Così, secondo una ricostruzione del Washington Post, sono emerse lesull’asse. Il Paese guidato da Xi Jinping, scrive il quotidiano americano, è “irritato” dalle pressioni diper un aiuto, mentre il Cremlino è sempre più frustrato dal fatto che il Dragone non dimostra quell’amicizia “senza limiti” che i ...

Advertising

pedroelrey : Buona parte delle prime pagine dei giornali di oggi sono dedicate ai 100 giorni di guerra in Ucraina. Per me la mig… - ChapleSergio : RT @Betty36174919: #putin invade un paese, fa ammazzare e distruggere tutto, si fa aiutare dai tagliagole ceceni. Nel #donbas vuole talment… - AshySlashy15 : @TntAldoRaine @LaPompetta Ma li leggi i trenini cui rispondi? ?? Sono 70 anni che veniamo trascinati in guerre assur… - MErsettis : RT @Antifa80: Ad oggi, la #Russia detiene 1/5 del territorio dell'Ucraina (il cuore industriale del paese). Ma i media dalle prime settiman… - Majden3 : RT @Antifa80: Ad oggi, la #Russia detiene 1/5 del territorio dell'Ucraina (il cuore industriale del paese). Ma i media dalle prime settiman… -