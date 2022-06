Ucraina: Oms, in 100 giorni 269 attacchi a sanità, 'pace unica medicina' (Di venerdì 3 giugno 2022) Milano, 3 giu. (Adnkronos Salute) - Al 2 giugno, in Ucraina sono stati 269 gli attacchi all'assistenza sanitaria verificati dall'Organizzazione mondiale della sanità, con almeno 76 morti e 59 feriti. A ribadire il bilancio è la stessa Oms, in occasione dei primi 100 giorni di conflitto. Una guerra che "è andata avanti per 100 giorni di troppo, sconvolgendo vite e comunità e mettendo in pericolo la salute del popolo ucraino, a breve e lungo termine", dichiara il direttore generale dell'agenzia ginevrina, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "L'Oms sta facendo tutto il possibile per sostenere il ministero della Salute ucraino e fornire attrezzature mediche e altri materiali essenziali. Ma l'unica medicina di cui l'Ucraina ha più bisogno - ammonisce il Dg - è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Milano, 3 giu. (Adnkronos Salute) - Al 2 giugno, insono stati 269 gliall'assistenza sanitaria verificati dall'Organizzazione mondiale della, con almeno 76 morti e 59 feriti. A ribadire il bilancio è la stessa Oms, in occasione dei primi 100di conflitto. Una guerra che "è andata avanti per 100di troppo, sconvolgendo vite e comunità e mettendo in pericolo la salute del popolo ucraino, a breve e lungo termine", dichiara il direttore generale dell'agenzia ginevrina, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "L'Oms sta facendo tutto il possibile per sostenere il ministero della Salute ucraino e fornire attrezzature mediche e altri materiali essenziali. Ma l'di cui l'ha più bisogno - ammonisce il Dg - è ...

