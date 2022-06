Ucraina: Mosca, operazione avanti fino agli obiettivi dichiarati (Di venerdì 3 giugno 2022) "L'operazione militare speciale continuerà fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi dichiarati dall'amministrazione russa, tra cui la denazificazione e la smilitarizzazione dell'Ucraina". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) "L'militare speciale continueràal raggiungimento di tutti glidall'amministrazione russa, tra cui la denazificazione e la smilitarizzazione dell'". Lo ha ...

Advertising

Maumol : Chi si oppone all'invio di armi all'Ucraina vuole che a prevalere sia la Russia - riotta : Le conseguenze dell'invasione russa #Ucraina dureranno per anni, cambiando Mosca, l'Europa e il mondo. Anche in Ita… - GiovaQuez : L'invio di lanciarazzi in Ucraina per Lavrov è una 'provocazione diretta che segna un coinvolgimento nel conflitto.… - Makkoxnonfarlo : nuova sanzione per la #Russia #Giletti condurrà quel programma di merda chiamato @nonelarena da Mosca. ????????????????????… - ManLanTuit : RT @TV2000it: #Ucraina, distrutto lo storico monastero ortodosso della Santa Dormizione Morti l'archimandrita, due monaci, una suora La #L… -