Ucraina, l’Italia è già in un’economia di guerra. Ecco quel che penso degli interessi occidentali (Di venerdì 3 giugno 2022) quella della guerra in Ucraina appare sempre più, a oltre tre mesi dall’inizio della sua fase acuta, contrassegnato dall’invasione russa, la migliore pensata avuta dai gruppi dirigenti dell’Occidente negli ultimi trent’anni. Al di là delle apparenze, non ci sono infatti dubbi sul fatto che questa guerra non è stata impedita da Stati Uniti e Nato che vi hanno dato inizio già da molto tempo coll’accerchiamento progressivo della Russia e il golpe di destra contro Yanukovich del febbraio 2014 che dette inizio alla guerra civile in Donbass e provocò la secessione della Crimea. Biden sta quindi mietendo tutti i benefici possibili dalla situazione in corso e raccoglie i frutti che nascono dal terreno concimato col sangue degli ucraini, a cominciare dalla rivitalizzazione della Nato che veniva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022)la dellainappare sempre più, a oltre tre mesi dall’inizio della sua fase acuta, contrassegnato dall’invasione russa, la migliore pensata avuta dai gruppi dirigenti dell’Occidente negli ultimi trent’anni. Al di là delle apparenze, non ci sono infatti dubbi sul fatto che questanon è stata impedita da Stati Uniti e Nato che vi hanno dato inizio già da molto tempo coll’accerchiamento progressivo della Russia e il golpe di destra contro Yanukovich del febbraio 2014 che dette inizio allacivile in Donbass e provocò la secessione della Crimea. Biden sta quindi mietendo tutti i benefici possibili dalla situazione in corso e raccoglie i frutti che nascono dal terreno concimato col sangueucraini, a cominciare dalla rivitalizzazione della Nato che veniva ...

