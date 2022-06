Ucraina: le operazioni militari russe nel 100esimo giorno di guerra (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito dell'attuale situazione al fronte, nel centesimo giorno della guerra russa contro l'Ucraina. Secondo il rapporto, "i bombardamenti di artiglieria lungo l'intera linea di contatto continuano in direzione di Donetsk. Nella direzione di Lyman, l'esercito russo ha sparato sulle infrastrutture civili nelle aree degli insediamenti di Yarov, Shchurovo, Staryi Karavan e Raigorodok. Ha effettuato assalti vicino a Studenko, i combattimenti continuano". "Nella direzione di Severodonetsk - prosegue il comunicato - gli invasori russi continuano a bombardare le posizioni delle forze di difesa e delle infrastrutture civili nelle aree degli insediamenti di Severodonetsk, Borivske, Ustynivka e Lysychansk. Gli aerei d'assalto nemici hanno lanciato attacchi vicino alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito dell'attuale situazione al fronte, nel centesimodellarussa contro l'. Secondo il rapporto, "i bombardamenti di artiglieria lungo l'intera linea di contatto continuano in direzione di Donetsk. Nella direzione di Lyman, l'esercito russo ha sparato sulle infrastrutture civili nelle aree degli insediamenti di Yarov, Shchurovo, Staryi Karavan e Raigorodok. Ha effettuato assalti vicino a Studenko, i combattimenti continuano". "Nella direzione di Severodonetsk - prosegue il comunicato - gli invasori russi continuano a bombardare le posizioni delle forze di difesa e delle infrastrutture civili nelle aree degli insediamenti di Severodonetsk, Borivske, Ustynivka e Lysychansk. Gli aerei d'assalto nemici hanno lanciato attacchi vicino alla ...

