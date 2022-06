Ucraina: la guerra durerà a lungo e sarà dura, lo prevede il segretario della Nato (Di venerdì 3 giugno 2022) Stoltenberg prevede una lunga guerra in Ucraina, ma non fa niente per la pace L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 3 giugno 2022) Stoltenberguna lungain, ma non fa niente per la pace L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Pontifex_it : Il blocco dell’esportazione del grano dall’Ucraina mette in pericolo la vita di milioni di persone. Rivolgo un acco… - GiovaQuez : Rampini: “Durante la guerra del Vietnam ti saresti mai sognato di dire a Cina e Russia di non armare i vietnamiti?… - _Nico_Piro_ : #2giugno da quando è cominciata la crisi #ucraina si parla spesso a sproposito di crimini di guerra. Nella maggior… - pierluchi : RT @martaottaviani: Oggi su @Avvenire_Nei il dramma dei bambini ucraini portati in #Russia e le leggi volute da #Putin per dare loro cittad… - condaghe : RT @yagrusha: 100 giorni di una lacerante guerra nel paese ???? a cui devo quasi tutto: i genitori, la vita, la lingua madre, i migliori amic… -