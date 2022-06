Ucraina, Kuleba sente Di Maio: “Apprezziamo il ruolo costruttivo dell’Italia” (Di venerdì 3 giugno 2022) “Ho parlato con il mio amico italiano ministro degli Esteri Luigi Di Maio per informarlo sulla situazione nel Donbas, ringraziarlo per aver sostenuto la candidatura dell’Ucraina all’Ue e discutere gli sforzi per sbloccare le esportazioni alimentari dell’Ucraina. Apprezziamo il ruolo costruttivo dell’Italia”. È quanto ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba. Di Maio: “Ogni sforzo per sbloccare l’export del grano dall’Ucraina” “Ho sentito il collega Dmytro Kuleba. Ribadito pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina, confermato supporto a popolazione e ricostruzione Paese. Uniti per fermare questa atroce guerra e trovare la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 3 giugno 2022) “Ho parlato con il mio amico italiano ministro degli Esteri Luigi Diper informarlo sulla situazione nel Donbas, ringraziarlo per aver sostenuto la candidatura dell’all’Ue e discutere gli sforzi per sbloccare le esportazioni alimentari dell’il”. È quanto ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri dell’, Dmytro. Di: “Ogni sforzo per sbloccare l’export del grano dall’” “Ho sentito il collega Dmytro. Ribadito pieno sostegnoall’, confermato supporto a popolazione e ricostruzione Paese. Uniti per fermare questa atroce guerra e trovare la ...

