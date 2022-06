Ucraina, Kuleba: 'Pronti a far ripartire il grano, ma da Mosca non arrivano garanzie' (Di venerdì 3 giugno 2022) 'L'Ucraina è pronta a creare le condizioni necessarie per riprendere le esportazioni dal porto di Odessa', ha scritto il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, in un tweet. 'La questione è come ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 giugno 2022) 'L'è pronta a creare le condizioni necessarie per riprendere le esportazioni dal porto di Odessa', ha scritto il ministro degli Esteri, Dmytro, in un tweet. 'La questione è come ...

