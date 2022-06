Ucraina | Kiev | ‘morti 30 950 soldati russi | distrutti 1367 tank'

(Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 30.950 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 30.950 uomini,carri armati, 3366 mezzi corazzati, 675 sistemi d'artiglieria, 207 lanciarazzi multipli, 95 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 210 aerei, 175 elicotteri, 2329 autoveicoli, 13 unità navali e 535 droni.

Advertising

Maumol : Chi si oppone all'invio di armi all'Ucraina vuole che a prevalere sia la Russia - NicolaPorro : L’ambivalenza dell’amministrazione #Biden sull’#Ucraina. Quali sono i veri obiettivi #Usa ?? - Agenzia_Ansa : UCRAINA I La fornitura Usa dei lanciarazzi multipli MLRS a Kiev rischierebbe di provocare un allargamento del confl… - BCarazzolo : RT @fattoquotidiano: Nato: 'Guerra lunga'. Kiev: 'Putin s'è preso il 20% dell'Ucraina' ?????????? ???? ?????????? ???????????????????? ?? - Cinzia59391505 : @DeItaone Ma dove vivi? Se da oggi l'Ucraina smettesse di combattere Putin tornerebbe da dove ha iniziato cioè da K… -

... appena si è aperta una nuova possibilità di colloqui di pace in Turchia, hanno annunciato l'invio di missili a medio e lungo raggio in. Il Regno Unito così ha confermato l'invio adi ...... così si indebolisce la risposta diIl racconto " I 100 giorni di guerra che hanno cambiato il ... Così il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha parlato del conflitto inal ...sindaco di Kiev, Iryna Vere cuk, Vice primo ministro dell'Ucraina, Olexander Tkachenko ministro della Cultura dell'Ucraina. In studio anche Lucio Caracciolo, direttore di Limes e in collegamento ...(Adnkronos) – La Russia non è riuscita a raggiungere alcun obiettivo strategico nel corso della guerra Ucraina. E’ quanto scrive l’intelligence britannica nel rapporto dedicato ai 100 giorni dell’aggr ...