Ucraina | Gb | “Dopo 100 giorni di guerra Russia ha fallito obiettivi strategici”

(Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Lanon è riuscita a raggiungere alcun obiettivo strategico nel corso della. E’ quanto scrive l’intelligence britannica nel rapporto dedicato ai 100dell’aggressione militare russa all’. Il ministero della Difesa britannico ha sottolineato che le truppe russe non sono riuscite a raggiungere i loroiniziali di catturare Kiev e i centri di potere ucraini. L’intelligence britannico pone quindi l’accento sul valore della resistenza, in particolare nel proteggere l’aeroporto di Hostomel nelle prime 24 ore del conflitto. “Rispetto al piano originale della, nessuno degliè stato raggiunto. Affinché la...

Il giornol'inizio della guerra , Volodymyr Zelensky ha affermato che l'è stata lasciata " sola a combattere contro la Russia ". Il presidente ucraino invece ora ha spiegato che " le ...... mediamente del 4,4% ad aprileil 3,9% di marzo. Un'altra contraddizione non percepita dai ...meteo e alle difficoltà nelle esportazioni di grano e di altri prodotti a causa della guerra in...KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – La guerra in Ucraina è al centesimo giorno e si continua ancora a combattere. L’offensiva prosegue in particolare nel Donbass. Circa il 20% del paese sarebbe già nelle man ...l presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che le forze russe controllano circa un quinto del territorio ucraino.